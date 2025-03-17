"Devlet Bahçeli ezber bozdu"

Terörsüz Türkiye döneminin başlamasında tarihi sorumluluk üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya çağrısını yaptı. PKK'nın lağvedilmesi ve silah bırakmasını içeren çağrıya Kandil'den olumlu yanıt gelmesiyle 40 yıllık terör belasından kurtuluş için umutlar daha da çoğaldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

'TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye Süreci'ni değerlendirerek, "Bahçeli çıkışıyla ezber bozdu. Şimdi Doğu ve Güneydoğu, Devlet Bahçeli'ye dua ediyor" ifadelerini kullandı. Tuncer Bakırhan, "Türkiye'nin son 50 yılına damga vurmuş, çok ciddi sorunlar yaratmış bir meseleden bahsediyoruz. Cenazelerin gittiği, kanın aktığı bir sorunun sonuçlarından bahsediyoruz. Ekonominin bu halde olmasına bile sebebiyet vermiş, kanın aktığı bir sorunun sonuçlarından bahsediyoruz. Kendine vatansever diyen tüm partiler ve temsilcileri çok daha önceden bu meseleye el atılması gerekiyordu. Sayın Bahçeli o konuda ezberleri bozdu. O konuda teşekkür ediyoruz" dedi.

"Türkiye'nin 200 yıllık bir meselesi, özellikle 50 yılda şiddeti artmış bir mesele, partiler üstü bir meseledir" diyerek açıklamalarına devam eden Bakırhan, "Sürece dair tereddüt herkeste olmalı. Gözümüzün içine baka baka yanlış algı oluşturuyorlar. Devletin başkentiyle, bayrağıyla, sembolleriyle hiç kimsenin bir sorunu yok. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu süreçte istişare çok önemlidir. Tabii ki görüşülmesi, karşılıklı konuşulması gerekiyor. Bu sürecin bazı gerekleri var. Öcalan çağrı yaptı, silahlı taraf da yanıt verdi. Canı gönülden destekliyoruz" dedi.

Devlet Bahçeli'nin çağrısı PKK'yı durdurdu.

'TERÖRLE VARILACAK YER YOK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Heyeti'nin MHP'ye yapacağı ikinci ziyaret öncesinde yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, "Sıkılmış yumrukların açılması, gerilmiş yüz hatlarının yumuşaması, sırt dönmek yerine sırt sırta verilmesi, bunun yanı sıra iyimser ağların tesis edilmesi kilitli kapıları açabilecek en makul anahtardır. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda huzur ve refahın yüzyılı olacaktır. Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur. PKK'nın feshini kararlaştırması ertelenemez. Bu karanlık ve hain hedeflere ulaşmak için yürütülecek strateji "uzun süreli halk savaşı", ulaşmanın mekanizmaları "parti-cephe-ordu" yapılanması, hedefe ulaşmanın silahlı yöntemi ise sözde "gerilla savaşı"dır. Siyasi çarpıklık CHP'yi Türkiye'nin karşısında sivrilen bozguncu bir odağa dönüştürmüştür. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin gerçekleştireceği ziyaretinde de olmayı arzu ederdim" dedi.