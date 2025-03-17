Güler’den İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili açıklama: Üstünü örtmeye çalışıyorlar

TBMM AK Parti Grup Başkanı, AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler, katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmeler yaptı. Güler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şaibeli diplomasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Güler, "Biz muhalefeti kendi haline bıraktık. Bakın tüm soruşturmaların arkasında CHP var. Kendi içlerinde bir kavga var. Bizim ne gündemimizdeler ne de olacaklar. Kurultayla ilgili süreç kendi Belediye Başkanlarının açtığı davalar var. Beykoz ve Beşiktaş belediyelerine bakın, kendi içlerindeki insanların şikayetleriyle ortaya çıktı. İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili mesele, bir özel televizyonda ilgili gazeteci önce açıklıyor. Sonra savcılığın şikayetleri oluyor. 1988 yılında ben de yüksek puanla Hukuk Bölümü'nde okudum.

Bu şahıs Girne Amerikan Üniversitesi'nden İşletme Fakültesine geçmiş. Sizin bildiğiniz hukuksuz bir durum karşısında elde ettiğiniz bir hak sizin için kazanılmış bir hak değil. Sizin hak etmediğinizi bildiğiniz halde, böyle bir işlemin usulsüz olduğunu bildiğiniz halde o kurumun sizi kabul etmesi geçerli değildir" ifadelerini kullandı.

'KİMSE ONA SORU SORMUYOR'

"CHP'de bir tane aklı başında birisi de demiyor ki, evet zamanında FETÖ de soruları çalarak hırsızlık yaptı. O gün nasıl biz eleştirdiysek, yanlış bulduysak sen o diplomayı nasıl alabilirsin demeli" ifadelerini kullanan Güler şöyle devam etti: "Şimdi üstünü örtmeye çalışıyorlar, açıkçası komik oluyorlar. Ben zenginim diye babamın parası var diye, başka ülkeleri kullanarak böyle bir kayıt yaptırarak diploma aldılarsa hepsi yanlış yapmıştır."

TOPLUMSAL BARIŞ

PKK'nın silah bırakacaklarını açıklamasıyla ilgili, "DEM Parti heyeti bizi ziyaret edecek. Şimdi yeni bir safhadayız. Bizim tek bir gündemimiz var, bu meseleler 1978 yılında kurulan terör örgütünün silahlara veda etmesi. Birçok farklı beklentiler oluşturulabilir ama bizim gündemimizde yok. Çağrıya baktığımızda hiçbir şart yok. Orta Doğu'da katil İsrail'in Gazze'deki katliamı, Ukrayna-Rusya savaşı, AB'nin kendi içinde yaşadığı sıkıntılar. Bunların bir bütün olarak ele aldığımızda Türkiye'nin hiçbir terör yapılanmasını asla bu topraklarda izin vermemesi gerekir. Çağrının tek bir amacı var, toplumsal barışın sağlanması. 22 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin başlattığı süreçte görüyoruz, yılların sorununu çözme gayretini. Geçmişte de yine ateşkes kavramı adı altında şartların sunulduğunu gördük. Şimdi bunları tekrar yaşamanın bir anlamı yok. Biz bütün enerjimizle bunu nihayetlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MECLİS'TEKİ DÜZENLEMELER

"Şu ana kadar bu hafta içerisinde karar aldığımız siber güvenlik yasası dahil 34 kanun süreçlerini tamamlamış bulunuyoruz" diyen Abdullah Güler, "En son bu hafta için kabul edilen siber güvenlikle ilgili alınan karar önemlidir. Her ülke siber saldırılara maruz kalabilir. Bankacılık sistemlerinden e-ticaret sistemlerine kadar saldırı olabilir. Öte yandan depreme hazırlık noktasında İstanbul, İzmir ve Ankara için bir hazırlık yaptık. Yarısı bizden kampanyası ile birlikte ortaya çıkacak finans ihtiyacının yarısını devletimizin karşılayacağı bir kanun da çıkarttık. Bu şehirlerin belediye başkanları deprem konusunda bir çalışma yürütmüyor. Biz bir fon kurduk, Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına dair teklifi kabul ettik. Tüm illerimize yansıtıldı. Ve ilk defa evlenecek gençlerimize de faizsiz kredi imkanı sunduk. En son 67 bin civarında başvuru vardı" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM YOK

GÜNDEMDE erken seçim de olmadığına değinen Güler, "Türk siyasetinde 24 saat çok uzun bir süredir. 2028 yılının Mayıs ayında genel seçimler olacak. Şimdiden bu seçimlerin hazırlığını doğru bulmuyorum. Biz o günün şartları geldiğinde gerekli değerlendirmeleri yaparız" dedi. Yaşlı nüfusun da yüzde 10'u geçtiğini ve doğurganlık seviyesinin düştüğüne dikkat çeken Abdullah Güler şöyle söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk tavsiyesiyle dalga geçtiler, başta CHP. 3. çocuğu olana 70 ay boyunca 5'er bin lira vereceğiz. Türk vatandaşı olması gerekiyor. 1 Ocak 2025 tarihinde başladı bu süreç. 4'üncü çocuğu olana da aynı destekler verilecek."