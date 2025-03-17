O diploma için ölüm tehdidi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarına yönelik soruşturma devam ederken, soruşturmanın fitilini ateşleyen Ozan Özcan'ın tehdit edildiği ortaya çıktı. Özcan, kendisinin ve ailesinin ölümle tehdit edildiğini belirterek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

İzmir'de ikamet eden zanlılar operasyonla gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü. Tehditçilerden F.E.H'nin 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, Y.E.Ş'nin ise çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDILAR

ÖZCAN'IN şikayeti üzerine, silahlı tehdit suçunu işleyenlere yönelik operasyon başlatıldı. Kimliklerinin F.E.H. ile Y.E.Ş. olduğu tespit edilen zanlıların İzmir'de saklandığı belirlendi. İzmir polisi, Özcan'a "İmamoğlu Başkana yanlış yaptınız" diyerek uzun namlulu silahla tehdit eden iki şüphelinin ikametine baskın düzenledi. Yakalanan zanlıların Ekrem İmamoğlu ile bağlantıları araştırılıyor.