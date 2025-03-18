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Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

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Başkan Erdoğan’dan Çanakkale Zaferi mesajı

Başkan Recep Tayyip Errdoğan, sosyal medya hesabından Çanakkale Zaferi'ne ilişkin bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, "Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yâd edeceğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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