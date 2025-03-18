SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na bir kötü haber daha! Okuduğu üniversitenin sahibi konuştu: Bunu herkes bilir...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu ortağı Özalp Tozan 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi, özel bir şirketin kurduğu üniversite olup nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş yapılabilir, ben bunu anlamlandıramıyorum" dediği öğrenildi.

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ'NİN KURUCU ORTAĞI KONUŞTU: BİZİM TALEBİMİZ OLMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.



Soruşturma kapsamında Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu ortağı Özalp Tozan da 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde, 1986 yılında Serhat Akpınar ile birlikte Girne Amerikan Üniversitesi'ni resmi anlamda kurduklarını söyleyerek, "Üniversitenin kuruluşunda devlet desteği de oldu. Bizim çalıştığımız dönemlerde üniversitenin Türkiye tarafından tanınması ile alakalı hiçbir talebimiz olmadı. Zaten uluslararası anlamda tanınan bir üniversiteydi. Öğrencilerimizin tanıması yeterliydi bizim için. Girne Amerikan Üniversitesi, Amerika'da ki üniversitenin şemsiyesi altında afiliye olarak kuruldu. Benim görev aldığım dönemde Girne Amerikan Üniversitesi'nin bizzat kendi bastığı bir mezuniyet diploması söz konusu değildir. İlk mezunlarımızın diploması Amerika'dan gelen Southeastern Üniversitesi rektörünün verdiği diplomadır" dedi.