ABD’den İmamoğlu açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir değerlendirme geldi. Bakanlık yetkilisi sorulan soruya, "Türkiye'nin içişleri, biz karışmayız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu'nun yanı sıra 106 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşları Murat Özgün ve Mahir Polat da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN ŞİRKETİNE EL KONULDU

Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu Inşaat'a da savcılığın talebiyle el konuldu.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İmamoğlu'nun gözaltına alınması ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine soruldu. Yetkili, "Bu Türkiye'nin iç meselesi" diyerek konuya müdahil olmayacaklarını belirtti.