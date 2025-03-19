SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu sözleri yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Tayvan'dan dönmek istemiyor mu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Yavaş, İmamoğlu'na destek verdiğini söylerken, "Kimse yargılanmaz değil herkes yargılanabilir, mahkemeye gider suçu varsa ceza alır." dedi. Yavaş, Tayvan'da bir fuarda olduğunu, dönmek için uçak bileti aradığını ancak henüz bulamadığını söyledi. Yavaş'ın, 'bilet bulamıyorum' sözleri THY'nin Taipei-Ankara uçuşunun olması ile birlikte çöktü. İmamoğlu'na yakın hesaplar Yavaş'ı hedef almaya başladı.
MANSUR YAVAŞ TAYVAN'DA
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası bir canlı yayına bağlandı. Yavaş, "Ocak ayında plalamıştım. Tayvan'da Akıllı Şehirler ve İş Forumu var. Henüz bileti ayarlayamadık. Bilet bakıyorum." dedi.
"SUÇU VARSA CEZA ALIR"
Yavaş, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı görüntünün dünya açısından kötü olduğunu söyledikten sonra dikkat çeken ifadeler kullandı. Yavaş, "Kimse yargılanmaz değil herkes yargılanabilir, mahkemeye gider suçu varsa ceza alır." dedi.
YAVAŞ 'BİLET BULAMIYORUM' DEDİ AMA...
Sabah.com.tr'den Tolga Özlü'nün haberine göre; Mansur Yavaş, "Bilet bulur bulmaz döneceğim" dedi ancak THY'nin Tayvan saati ile 22:10'da Taipei-Ankara uçuşu olduğu ortaya çıktı. Üstelik 275 kişilik uçakta 23 kişilik boş yer olduğu öğrenildi. Bu açıklama, 'Gerçekten dönmek mi istiyor?' sorusunu gündeme getirdi.
İMAMOĞLU'NA YAKIN HESAPLAR YAVAŞ'I HEDEF ALMAYA BAŞLADI
Yavaş'ın Tayvan'dan dönme konusundaki tavrı ve yayınlarda ifade ettiği sözler İmamoğlu destekçilerinin tepkisini çekti. Bir süredir Cumhurbaşkanı adaylığı yarışı nedeniyle aralarında soğuk rüzgarlar esen ikilinin taraftarları gözaltı kararından sonra da başka bir çatışma yaşayacak gibi görünüyor.