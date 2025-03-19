SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu sözleri yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Tayvan'dan dönmek istemiyor mu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Yavaş, İmamoğlu'na destek verdiğini söylerken, "Kimse yargılanmaz değil herkes yargılanabilir, mahkemeye gider suçu varsa ceza alır." dedi. Yavaş, Tayvan'da bir fuarda olduğunu, dönmek için uçak bileti aradığını ancak henüz bulamadığını söyledi. Yavaş'ın, 'bilet bulamıyorum' sözleri THY'nin Taipei-Ankara uçuşunun olması ile birlikte çöktü. İmamoğlu'na yakın hesaplar Yavaş'ı hedef almaya başladı.