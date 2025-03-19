SON DAKİKA: Terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltı listesindeydi! Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı Merthan Açıl'ın yurt dışında olduğu ortaya çıktı

334 MİLYON 718 BİN TL İHALE ALMIŞ!

Soruşturma kapsamında Hull City'de görev yapan Merthan Açıl'ın sahibi olduğu şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 334 milyon 718 bin 500 TL değerinde istisna ihaleler aldığı anlaşıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Merthan Açıl'ın sahibi olduğu Creative Medya Reklam A.Ş., kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kongre, toplantı, tören, fuar, seminer, konser, festival, tiyatro, sergi ve lansman organizasyonları düzenliyor.

1 YILDA KÜLTÜR A.Ş.'DEN ALDIĞI İHALE 334 MİLYON 718 BİN 500

Merthan Açıl'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür A.Ş.'den 2023-2024 yılları arasında toplam 334 milyon 718 bin 500 liralık ihale aldı. Bu ihalelerin tamamının istisna ihaleler olduğu vurgulandı.