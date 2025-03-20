Başkan Erdoğan’dan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili ilk açıklama

Başkan Erdoğan, Ramazan boyunca sürdürdüğü iftar programlarına bu akşam da AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle devam etti. Başkan Erdoğan iftar sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

"Başarıyla dolu çalışmalar için her birinize şahsım, partim adıma şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti'nin çatısı altında gönül ve kader birliği yaptığımız tüm kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.

"SOYKIRIMA SESSİZ KALANLAR HESAP VERECEK"

İsrail soykırım politikasına devam ediyor. Barbar sürüsünün başlattığı yeni saldırılarda 500'den fazla Filistinli daha şehit oldu. Gazze'de sivillerin üstüne yağdırılan bombalar nice yavruyu yetim ve öksüz bıraktı.

Soykırıma engel olmayanlar, sessiz kalanlar hem tarih hem de insanlık önünde er ya da geç hesap verecekler. Döktükleri masumların kanında boğulacaklar.

"PARTİ OLARAK HİÇBİR ARKADAŞIMIZIN GAYRETİNİ HEBA EDECEK LÜKSE SAHİP DEĞİLİZ"

Her şeyin eskisi olabilir ama ülkeye millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur.

AK Parti'den yolunu ayıranlar veya yolunu şaşıranların dışında eski diye bir kavram yoktur. Kendini sürekli yenileyen bir parti olarak hiç kimseyi dışlamıyoruz. Yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz. Bayrak dışında geride kalanlar oyunun dışına çıkmıyor. Zaferi takım arkadaşlarıyla paylaşmak için nefesleniyor. Parti olarak hiçbir arkadaşımızın gayretini heba edecek lükse sahip değiliz.

CHP yargının iddialarına cevap vermiyor.

Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli gündemi olarak göstermeleri riyakarlığın dik alasıdır. Hata hata ile savunulamaz. Ülkemiz muhalefeti de merhum Ziya Paşa'nın dediği gibi herkesi kör alemi sersem sandığı için yaptığı hataları daha büyük hatalarla savunmayı şecaat arz ederken sirkatin söylemeyi siyaset zannediyor. Halbuki böyle yaparak kendilerini en yakınlarının dahi yüzüne bakamayacak duruma düşürdüklerinin farkında değiller.

Polisimize saldırıyor, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuruyorlar.

Muhalefet gerek diploma gerek hırsızlık, yolsuzluk iddialarına asla cevap vermiyor. Bunun yerine konuyu siyasi sloganlara hapsederek milleti aldatıyorlar. Yalanın, dolanın eksik olmadığı bir muhalefet var.