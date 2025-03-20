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CHP'den kürsü işgali

CHP’liler Meclis’te kürsüyü işgal edip slogan atarak, torba yasa teklifi görüşmelerini baltaladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

CHP’den kürsü işgali

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını bahane ederek TBMM'nin çalışmasına izin vermedi. CHP'liler kürsüyü işgal edip slogan attı. Genel Kurul dün emeklilerin bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkartan torba yasa teklifini görüşmek için toplandı. Toplantının başında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz alıp adeta kin kustu. AK Partili milletvekilleri bu sözlere tepki gösterip sıra kapaklarına vurdu.

CHP'li milletvekilleri de Başarır konuşurken kürsünün etrafında toplandı. Başarır'ın konuşmasının sonunda kürsüyü işgal eden milletvekilleri sloganlar attı. DEM Partili bazı milletvekilleri de zılgıt çekerek CHP'lilere destek verdi. CHP'liler kürsü işgalinden vazgeçmediği için Genel Kurul kapandı. Böylece Meclis emekli ikramiyeleri ile ilgili yasa teklifini görüşemedi. CHP'li milletvekilleri daha sonra Meclis'ten CHP Genel Merkezine doğru yürüyüşe geçti.

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