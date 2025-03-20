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İBB Başkanı vekalet görevine getirilen isim belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı vekaleti görevi için yeni bir atama gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi.

AA

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İBB Başkanı vekalet görevine getirilen isim belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dün el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verilildi

İBB Başkanı vekalet görevine getirilen isim belli oldu!

İmamoğlu'nun yazısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

İBB Başkanı vekalet görevine getirilen isim belli oldu!

Bu yazı üzerine İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy tarafından, İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ve A+B Planı ile C+D+E Planı'ndan oluşan dağıtım yerlerine resmi yazı gönderildi.

İBB Başkanı vekalet görevine getirilen isim belli oldu!

Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır." ifadeleri yer aldı.

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