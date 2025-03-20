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İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi

İBB'ye yönelik soruşturmada 200'ün üzerinde usulsüz ihale tespit edildi, bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi. İmamoğlu'nun, önce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, ardından da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ikinci kez ifadesinin alınacağı öğrenildi.

DHA

Giriş Tarihi:

İBB’ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 87 şüpheli dün gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlanırken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

İBB’ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Bazı şüpheliler itirafçı olmak istediSoruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 200'ün üzerindeki ihalede usulsüzlük tespit edildi.

İBB’ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi

BAZI ŞÜPHELİLER İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ

Bazı şüphelilerin de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olmak istediği öğrenildi.

İBB’ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi "İmamoğlu'nun villacısı" Ali Nuhoğlu 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı

İMAMOĞLU 2 KEZ İFADE VERECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin alınacağı, ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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