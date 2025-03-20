İmamoğlu gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince şüphelileri yakalamaya yönelik sabah saatlerinde harekete geçti. Operasyonda, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 86 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde güvenlik önlemi alındı. Saraçhane çevresindeki caddelerin trafiğe kapatıldığı görülürken polis ekipleri hazır bekletildi.

BİRÇOK İSİM DEŞİFRE OLDU

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sebep olan İBB'deki yolsuzluğun 560 milyar liraya yakın olduğu öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Medya A.Ş, Kültür A.Ş, KİPTAŞ, İSPARK adlı şirketlerle bağlantılı isimler deşifre oldu. 'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları ile ilgili İmamoğlu'nun yanı sıra, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan isimleri dikkat çekti.

BUĞRA GÖKÇE YARGILANACAK

Bir dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevinde bulunan, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökçe de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda gözaltına alındı. Buğra Gökçe, 2024 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki Genel Sekreter yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Aday olamayan Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı'na getirilmişti.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılanlar arasında CNBC-e'nin sahibi lbak Holding'in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ERCAN SAATÇİ GÖZALTINDA

Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra büyükşehir belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı, stratejisti ve kampanya yöneticisi Necati Özkan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.