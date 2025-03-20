İsrail’in Gazze’ye 18 Mart’ta yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı 710’a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil Dakran, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne salı gününden bu yana devam eden saldırılarında şu ana kadar hastanelere 710 ölü, 900'den fazla da yaralı getirildiğini belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 1'İ BM PERSONELİ 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 70 Filistinli ile 1 Birleşmiş Milletler (BM) personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Basal, İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze'nin farklı yerlerindeki evleri, çadırları ve diğer yerleri hedef aldığı hava saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 70 Filistinlinin yanı sıra 1 BM personelinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 18 Mart sabahından bu yana ölenlerin sayısının 470'in üzerine çıktığını kaydeden Basal, halen evlerin enkazı altında mahsur kalan insanların olduğunu ifade etti.

Kurtarma çalışmaları için gerekli ağır ekipmanların bulunmaması nedeniyle ekiplerin kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdürdüğünü aktaran Basal, sınır kapılarının kapatılması ve yakıt girişinin engellenmesinin Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını tehdit ettiğini ve sınır kapılarının açılmaması durumunda hizmetin durabileceğini aktardı.

Basal, sınır kapılarının 18 gündür kapalı olması ve çarşı-pazarda temel ihtiyaç maddelerinin tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi halkını tehdit eden bir açlığın eşiğinde olduklarına dikkati çekti.