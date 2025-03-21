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Haberler Gündem Saraçhane'de polise saldırı! İçişleri duyurdu: 97 kişi gözaltında

Saraçhane'de polise saldırı! İçişleri duyurdu: 97 kişi gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör operasyonunda gözaltına alınması üzerine CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası önünde eylem yapmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalara yanıt vermek yerine halkı galeyana getirdi. Saraçhane'de toplanan maskeli gruplar, ellerinde taş ve sopalar ile polislere saldırdı. Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek" dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Saraçhane’de polise saldırı! İçişleri duyurdu: 97 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu, emniyette ifade verirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokağa çıkın" çağrısı sonrası Saraçhane'de bazı marjinal gruplar ellerinde taş ve sopalarla polis ekiplerine saldırdı.

Saraçhane’de polise saldırı! İçişleri duyurdu: 97 kişi gözaltında

PROVOKASYON ÇAĞRISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmalara yanıt veremeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı ile skandalı perdeleme çabasına girişmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullanarak skandal sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Saraçhane’de polise saldırı! İçişleri duyurdu: 97 kişi gözaltında

97 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vandallığa geçit verilmeyeceğini belirterek gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak Bu geceki gösterilerde; -2911 Sayılı Kanuna Muhalefet -Kamu Malına Zarar Verme ve -Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar"

Saraçhane’de polise saldırı! İçişleri duyurdu: 97 kişi gözaltında

VALİLİK ÖNLEMLERİ ARTIRDI

İstanbul Valiliği, 4 gün süreli tedbir kararları kapsamında İstanbul'da yarın saat 14.00'e kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin alınan tedbir kararına ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Bugün saat 14.00'ten itibaren kapatılan ve yarın aynı saate kadar trafiğe kapalı olacak yollar, şu şekilde sıralandı:

"Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi'nde Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü'ne çıkan bütün yollar."

Alternatif güzergah olarak da 10. Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D100 kara yolu gösterildi.

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