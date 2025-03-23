SON DAKİKA: Canlı yayında bomba sözler: Net bilgi olarak söylüyorum, CHP kurultayı yapılamayabilir...

"PARTİ AVUKATI VE GAZETECİLERİN DE ARASINDA BULUNDUĞU BAZI İSİMLERİN PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

"Yine MASAK raporları geldi." diyen Başaran, şu ifadeleri kullandı:

O raporlarda, partinin bir avukatı dahil olmak üzere, bazı gazeteci arkadaşlarımız da var. Onların para trafiğine dair raporlamalar MASAK tarafından yapıldı. Bugün itibarıyla net söylüyorum. Bu raporlamalar yapıldı. Ben bir kısmını gördüm. Dosyada bir gizlilik yok. Lütfü Savaş dava açtığı için ilintili olarak görülebiliyor. CHP Genel Merkezi de görebiliyor.