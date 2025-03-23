SON DAKİKA: Canlı yayında bomba sözler: Net bilgi olarak söylüyorum, CHP kurultayı yapılamayabilir...

CHP'de şaibeli kurultay ile ilgili tartışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şaibeli kurultay ile ilgili olası bir kayyum kararının önüne geçmek için 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldı. Ancak, Gazeteci Nuray Başaran, Özgür Özel'in hamlesinin yeterli olmayacağını belirtti, savcılığın şaibeli kurultay ile ilgili döviz bürosu görüntülerini ele geçirdiğini duyurdu. Başaran, bazı delegelerin de İmamoğlu soruşturması sonrasında savcılığa giderek, 'Ben de para aldım' diyerek ifade verdiklerini de söyledi. Başaran, "CHP'de olağanüstü kurultay yapılamayabilir." dedi.
CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan 2025 tarihinde cHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğini bildirdi. Özel, CHP'ye kayyum atanmak istendiğini, bu hamle ile kayyum kararının önüne geçtiklerini söyledi.
GAZETECİ NURAY BAŞARAN'DAN FLAŞ İDDİA: SAVCILIK GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA EKLEDİ
Şaibeli kurultay ile ilgili çarpıcı bilgiler edindiğini söyleyen Başaran, Taksim Meydanı isimli programda şunları söyledi:
Savcılık o kadar titiz çalışıyor ki, döviz bürolarının önündeki kameraları söküp getirtti. İlk defa söylüyorum. İncelemelerde, o günle ilgili iddia şuydu. Pazar günü döviz bürolarının açıldığı ve işlem yapıldığıydı. O görüntüler, o kameralardan alındı ve soruşturma dosyasına konuldu.
"PARTİ AVUKATI VE GAZETECİLERİN DE ARASINDA BULUNDUĞU BAZI İSİMLERİN PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ
"Yine MASAK raporları geldi." diyen Başaran, şu ifadeleri kullandı:
O raporlarda, partinin bir avukatı dahil olmak üzere, bazı gazeteci arkadaşlarımız da var. Onların para trafiğine dair raporlamalar MASAK tarafından yapıldı. Bugün itibarıyla net söylüyorum. Bu raporlamalar yapıldı. Ben bir kısmını gördüm. Dosyada bir gizlilik yok. Lütfü Savaş dava açtığı için ilintili olarak görülebiliyor. CHP Genel Merkezi de görebiliyor.
"DELEGELERDEN, 'BEN DE PARA ALDIM' DİYEREK İFADE VERENLER VAR"
Özgür Özel'in kayyum atanacak diyerek aldığı kurultay kararı da bu gelişmelerden sonradır. Ciddi belge ve deliller dosyada mevcut. İmamoğlu soruşturmasından sonra ciddi sayıda delege gitti ve ifade verdi. 'Ben de aldım' diyen var. Genel Merkez de bunu gördüğü için olağanüstü kurultay kararı aldı. CHP, uzun süredir bu soruşturmayı görmezden geliyordu, görme mecburiyeti doğdu.
"KURULTAY OLMAYABİLİR"
"Olağanüstü kurultay adımı kendileri açısından önemli olabilir." diyen Başaran, "İptal davası açan delegelerin avukatı da, Lütfü Savaş'ın avukatı da tedbir alınması talebinde bulundular. Olağanüstü kurultay yapılamayabilir. Haberimin arkasındayım." şeklinde konuştu.