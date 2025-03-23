SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu istendi, Çağlayan Adliyesi karıştı! Barikatı yıktılar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun talep edilmesinin ardından ortalık karıştı. CHP'li vekiller ve avukatlar, Çağlayan adliyesi'nin içindeki polis barikatlarını yıkmaya çalıştı. Tansiyonun yükseldiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

TUTUKLANMASI İSTENDİ ORTALIK KARIŞTI

Terör ve yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da ifade veren İmamoğlu, her iki suçlamadan da tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.