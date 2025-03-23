SON DAKİKA: Polise asitli saldırı! Üniforması eridi! Korkunç görüntü...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör suçlamasıyla tutukluluğunun istenmesi sonrası ortalık karıştı. Sokaktaki vandallar iyice kontrolden çıktı ve polise yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılarda bir polise asit fırlatıldı. Polisin üniforması erirken, kendisi de hafif yaralandı.

VANDALLAR POLİSE ASİTLE SALDIRDI Büyük yolsuzluk ve terör operasyonunda Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 91 sanık gözaltına alınırken, Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat hakkında tutuklama talep edildi.