AK'li İnan'dan "sokağa inin" çağrıları yapanlara tepki

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolsuzluklarla, rüşvetle, irtikapla ve dolandırıcılıkla mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Kimsenin, kamu gücünü kullanarak milletin hakkını yiyemeyeceğini, kamu yetkilerini araç olarak kullanıp iş adamlarından rüşvet isteyemeyeceğini, milletin kişisel verilerini usule aykırı toplayıp pazarlık konusu edemeyeceğini, insanların mahremiyetini satışa çıkaramayacağını ve görevini kullanarak ayan beyan usulsüzlüğe imza atıp, ardından hukuktan ve adaletten vareste tutulmayı bekleyemeyeceğini aktaran İnan, şunları kaydetti:

"İstanbul nimet nimet' diye bağırıp bu kaynakların kullanımının yargı denetiminden muaf olduğunu düşünmek aymazlıktır. Tüm bunların ardında gençleri sokaklara sürmeniz, pisliğinizi saklamak için gençlerimizi aparat olarak kullanmanız en hafif tabirle küstahlıktır. Gençlerin en masum duygularını istismar etmektir. Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği olmayan, gençlerin hakkına girip usulsüz diploma sahibi olan bir zübük siyasetçisi için yaptıklarınız akla, mantığa, ahlaka demokratik standartlara sığmıyor."