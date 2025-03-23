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İBB'deki yolsuzluk operasyonunda 89 kişiye daha tutuklama talebi

Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan'ın ardından 89 kişiye daha tutuklama talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında sanıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.

Giriş Tarihi:

İBB’deki yolsuzluk operasyonunda 89 kişiye daha tutuklama talebi

Son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheli için daha tutuklama talep etti. Sanıklar sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.

89 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheliden; 5 şüpheli, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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