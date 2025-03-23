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Haberler Gündem SON DAKİKA: İBB'ye kayyum atanacak mı? Ekrem İmamoğlu'na terör suçundan ceza verildi mi?

SON DAKİKA: İBB'ye kayyum atanacak mı? Ekrem İmamoğlu'na terör suçundan ceza verildi mi?

Son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'na, hem yolsuzluk soruşturması kapsamında hem de Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklama talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu'nu yolsuzluk soruşturmasından tutukladı, terör suçlamasından ise serbest bıraktı. İmamoğlu, cezaevine gönderilecek. Peki, İBB'ye kayyum atanacak mı? İşte son dakika haberinin detayları...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk ve Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanması talep edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklanmasına hükmetti. İmamoğlu, terör suçundan ise serbest bırakıldı.

EKREM İMAMOĞLU'NA TUTUKLAMA TALEBİ

Büyük yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade süreci sona erdi. İmamoğlu, savcılıkta da ifadesini verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildi.

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

KENT UZLAŞISINDAN DA SUÇLU BULUNDU

Savcılık, İmamoğlu'nun yolsuzluk suçunun yanı sıra terör suçundan da ceza alması gerektiğini belirtti.

TERÖR SUÇU NETLİK KAZANMADI

İmamoğlu'na Kent Uzlaşısı kapsamında bir ceza verilmedi, serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince;

Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına,

Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir.

İBB'YE KAYYUM ATANACAK MI?

Ekrem İmamoğlu, Kent Uzlaşısı kapsamında ceza almadı. Ancak, Başsavcılık metninde, "Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadesi dikkat çekti. Kayyum atamaları, terör suçlarından ceza alınması sonrasında uygulanıyor. İmamoğlu, yolsuzluk suçundan cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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