SON DAKİKA: İBB'ye kayyum atanacak mı? Ekrem İmamoğlu'na terör suçundan ceza verildi mi?

TERÖR SUÇU NETLİK KAZANMADI

İmamoğlu'na Kent Uzlaşısı kapsamında bir ceza verilmedi, serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince;

Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına,

Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir.