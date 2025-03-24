Sokağa çağrı cehenneme çağrıdır

Her şeye muhalifler. Hiçbir meseleye Ankara ve vatanseverlik merkezli bakmıyorlar. Her şeye muhalifler, ne acımıza, ne de sevincimize ortak olmuyorlar. Ne düğünümüzde oynuyor ne de kaderimizde ağlıyorlar.

Adalet istemiyorlar, soruşturma ve incelemeye tahammül etmiyorlar, hırsızın hesap vermesini sevmiyorlar, teröriste dokunulmasını ise asla hazmedemiyorlar. Ey CHP, zaten Müslüman Türk Milletinin hafızasında çok kötü izler bırakmışsın ve derin yaralar açmışsın. Bu yaraları önce canlı yayınlarla, sonra bireysel olarak sarmaya çalışmanız gerekirken, sokak çağrısı ile gezi benzeri bizi tekrar hançerlemek mi istiyorsunuz?

NEFRET KUSUYORLAR

Millete yaklaşmak ve kusurlarınızı telafi etmek yerine inadina milletin milli ve manevi değerlerine saldırıyor ve milletin gözü gibi sevdiği devlete zarar vermek için sokak çağrısı yapıyorsunuz! Sokağa Allah için, bayrak için, ezan için çağrı yapılır. Sokağa emperyalist gözü dönmüş düşman için; askerin, polisin yanında durmak için çağrı yapılır. Polisi kanlar içinde bırakan kocaman taşlarla düşman üstüne gider gibi hainlik yapanlar hiç sokağa çağrılır mı? Yüzü maskeli, eli sopalı, kanı bozuklar sokağa çağrılır mı?

Düşmana, darbeciye kıyama kalkılır, bu tür ihanetlere "Dur!" Demek ve devlete sahip çıkmak için sokak çağrısı yapılır. Sizin şer için yaptığınız çağrıya yüzü maskeli, bu millete kini ve nefreti maskesiz insanlar fırsat bu fırsat diyip, yakıyor yıkıyor, ekmek yediği devlete nefret kusuyor.

Sokağa çağırdığınızda, sokağa maskeli çıkanın memleket sevdası yok, devlete sevgisi yok, bayrağa ise hiç saygısı yok! İçimizdeki haçlı artıkları intikam alır gibi fırlıyor sokağa. Gezi Olaylarında mesele ağaç olmadığı gibi şimdide mesele İmamoğlu değil! Mesele: İmanlı ve ecdadına sahip çıkan; vatan ve millet için çalışanları uzaklaştırmak ve de yeniden ezana el uzatmak, Kur'an'ı ise bu milletin sinelerinden, ellerinden söküp atmaktır.

EVDEN ÇIKMAYIN DEMİŞLERDİ

15 Temmuz'da devlet elden gitmek üzereyken, herkesin evden çıkmamasını isteyen CHP, milleti, İstanbul'u hizmetsizlikle parmağımda oynatmış İmamoğlu için sokağa davet ediyor. Sokağa adam çağırmak nedir? Devlet sokakta kurulmadı ki. Bozuk niyetle sokağa çağrı olunca, niyeti bozuk, suratı bozuk, suratsız maskeli provokatör taşla, kaya ile sokağı cehennem ediyor. Öyle bir cehennem de "Yaşasın zalimler için cehennem" gerektiriyor! İnsanların birbirine güveni, saygısı, sevgisi kalmayınca bakışlar da, yürekler de cehennem oluyor... Öfkeliyiz, sabrımız tükendi:

Güya üniversite öğrencisi bu ihanet maskeli balo gençleri geleceğin bilim insanı, memurları, idarecileri olacaklar... Eli taşlı, sopalı insan memleketin hangi sorununu güven verici şekilde tutacak ve giderecek?

Tahrip edenler, tahribatı, eksikliği gideremezler!

Son söz: Mesele ne ağaçtı, ne de şimdi İmamoğlu. Mesele; imanı ve vatanseverliği alt etmek isteyen bir kansızlık, bir haçlı artıklarının İslam'a tahammül edememe meselesidir.