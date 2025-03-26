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AK Parti’de Kültür ve Sanat kadrosu belli oldu... İşte atanan isimler

Son dakika haberi... AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın yardımcıları belli oldu. Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’nda 12 başkan yardımcısı görev aldı.

HABER MERKEZİ

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AK Parti’de Kültür ve Sanat kadrosu belli oldu... İşte atanan isimler

AK Parti'de yeni kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlık ediyor. Yayman'ın, Kültür ve Sanat Politikaları alanındaki yardımcıları da netleşti.

AK Parti’de Kültür ve Sanat kadrosu belli oldu... İşte atanan isimler

KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI'NA 12 BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nda 12 başkan yardımcısı görev alacak. Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman'ın yardımcıları belli oldu.

İŞTE O İSİMLER

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın başkanlığında çalışmaları yürütecek ekip şöyle:

Yücel Arzen Hacıoğulları, Şebnem Bursalı, Ömer Arvas, Mehmet Şahin, Serpil Yılmaz, Fatima Yurduseven, İsmail Kaya, Hilmi Türkmen, İsmet Gergerli, Şeyhmus Dinçel, Jüllide İskenderoğlu, Türk İslam Karakoç.

AK Parti’de Kültür ve Sanat kadrosu belli oldu... İşte atanan isimler

HÜSEYİN YAYMAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kültür ve Sanat Politikaları'ndaki çalışma ekibini duyurup, başarılar diledi. Yayman'ın mesajı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız olurlarıyla görevlendirilen Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcılarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum

Birlikte yol yürüyeceğimiz değerli çalışma arkadaşlarıma vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ülkemiz ve milletimiz ve Kültür Sanat Dünyamız için durmadan, yorulmadan çalışacağız.

Ülkemiz, milletimiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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