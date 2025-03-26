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Haberler Gündem Son dakika: Can Ataklı'ya soruşturma! Bahçeli'nin entübe edildiğini iddia etmişti

Son dakika: Can Ataklı'ya soruşturma! Bahçeli'nin entübe edildiğini iddia etmişti

Son dakika haberi... Gazeteci Can Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğini iddia etmişti. Ataklı'nın bu sözleri özellikle MHP tarafından sert bir şekilde tepki görürken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ataklı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

HABER MERKEZİ

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Son dakika: Can Ataklı’ya soruşturma! Bahçeli’nin entübe edildiğini iddia etmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 25.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır"

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