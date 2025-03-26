Firari Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'kent uzlaşısı' faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. PKK/KCK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacıyla gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

3 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu iddia edilen Azad Barış ile bu şahısla bağlantılı olduğu ve HDK mensubu olduğu öne sürülen Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

EBRU ÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Ebru Özdemir yakalama kararının ardından teslim oldu. Özdemir polis ekiplerince gözaltına alındı.