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Son dakika: İBB Başkanvekili CHP'nin adayı Nuri Aslan oldu

Son dakika haberleri... İBB'deki büyük yolsuzluk soruşturması sonrası Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim bugün Belediye Meclisi'nde yapılacak seçim ile belli oldu. Üçüncü turda CHP'nin adayı Nuri Aslan İBB Başkanvekili olarak seçildi.

HABER MERKEZİ

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Son dakika: İBB Başkanvekili CHP’nin adayı Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması nedeniyle uzaklaştırılmasının ardından gözler İBB'de yeni başkanvekilinin kim olacağına çevrildi.

İBB BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

İBB'deki kirli çarkı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun ardından geçici İBB başkanı olacak isim ise bugün yapılacak seçim ile birlikte belli oldu.

Son dakika: İBB Başkanvekili CHP’nin adayı Nuri Aslan oldu

CHP'li Nuri Aslan 177 oy aldı.

AK Partili Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun yerine CHP'li Nuri Aslan İBB Başkanvekili olarak seçildi.

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