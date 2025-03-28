Son dakika: İzmir'deki kentsel dönüşüm ile ilgili şok çıkış! Kentsel dönüşümdeki kooperatifin ortağı Özgür Özel mi?

"ÖZEL ÇIKARSA ŞAŞIRMAM" Atmaca, "Biz bu listedeki Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu iddia etmiyoruz. Tabii ki isim benzerliği olabilir, üstelik kooperatif üyeliği gayri yasal bir durum da değil. Sadece kamuoyunun bilgilenmesi adına soruyoruz; listede kooperatif üyesi olarak ismi bulunan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel mi?" diye konuştu.

CHP İl Başkanları Aslanoğlu ve Erkol'un görevlerine devam ettiğini vurgulayan Atmaca, "Onları görevde tutan CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğuna göre, kim bilir belki de aralarında 'Özel' bir kooperatif kardeşliği olabilir. Bu kadar tesadüf hayatın olağan akışına aykırı. Biz 'Burada isim benzerliği mi var?' açıklayın diyoruz. Bu kadar usulsüzlüğün yaşandığı kooperatif sisteminde Özgür Özel'in de olması bizi şaşırtmaz" ifadelerini kullandı.