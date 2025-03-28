SON DAKİKA... Sokak provokasyonlarına ilk iddianame! 74 kişiye 3’er yıl hapis cezası istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 59'u tutuklu 74 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı, daha sonra bu kararın 4 gün daha uzatıldığı ifade edildi.

İstanbul genelinde farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uyulmayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlendiğinin belirlendiği aktarılan iddianamede, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, eylem görüntüleri üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde her bir sanık yönünden ayrı ayrı araştırma tutanakları düzenlendiği, şahısların İstanbul Valiliğinin yasaklama kararına rağmen toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde yer aldığının sabit olduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, ifade tutanakları, sorgu zaptları, kollukça düzenlenen araştırma tutanakları, yasaklama kararı ve dosya kapsamına göre sanıkların, İstanbul Valiliğince alınan yasaklama kararına, dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunmaya devam ettikleri, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ederek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda belirtilen suçu işledikleri yönünde yeterli şüphe oluştuğu kaydedildi.

İddianamede sanıkların, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun "direnme" başlıklı 32. maddesinde yer alan "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü uyarınca, 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Değerlendirilmek üzere gönderildiği İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına 18 Nisan'da başlanacak.

Öte yandan, iddianamede dosya kapsamında haklarında yakalama emri düzenlenen ya da ayrıca değerlendirme yapılacak 25 şüpheli bakımından ise ayırma kararı verilerek, dosyanın ayrı soruşturma numarasına kaydedildiği bilgisi verildi.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 53'Ü DAHA TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 134 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 134 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan 134 şüpheliden 73'ü tutuklanmaları, 61'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 53 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Şüphelilerden 18'ine "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren hakimlik, 63 şüpheliyi de diğer adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

Soruşturma kapsamında toplumsal olaylara ilişkin İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 263 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.