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Dışişleri’nden gözaltındaki Türk öğrenci için flaş açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: ABD'de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte, her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır.

HABER MERKEZİ

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Dışişleri’nden gözaltındaki Türk öğrenci için flaş açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte. Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ilgili başkonsolosluklarımız tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır.

Houston Başkonsolosumuz dün (28 Mart) vatandaşımızı Louisiana'da tutulduğu merkezde ziyaret etmiştir. Vatandaşımızın istek ve talepleri yerel makamlara ve avukatına iletilmiştir. Houston Başkonsolosumuz, vatandaşımızı bugün yeniden ziyaret edecektir" ifadelerini kullandı.

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