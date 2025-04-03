Müttefikler arası külfet paylaşımı masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantı, yeni ABD yönetimi ve diğer müttefikler arasında ilk toplu istişarenin yapılmasına vesile olacak. Dört oturum halinde düzenlenecek olan toplantının ilk oturumu yalnızca 32 müttefikin katılımıyla gerçekleştirilecek.

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ

Bu oturumda, kolektif savunma, müttefikler arasındaki külfet paylaşımı, savunma harcamalarının artırılması ve müttefiklerin savunma sanayii altyapılarının güçlendirilmesi, Rusya- Ukrayna savaşı ve bu bağlamda Avrupa güvenliğinin geleceği ile haziran ayında Lahey'de tertiplenecek NATO Zirvesi hazırlıkları ele alınacak. Fidan'ın oturumda, Türkiye'nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayii altyapısıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdüreceği, NATO'nun Avrupa güvenliğindeki asli rolünün zayıflatılmaması gerektiği, NATO'nun güneydoğu kanadında kritik bir konumda bulunan Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin geleceğine dair süreçlerin doğal bir parçası olduğu mesajlarını vermesi öngörülüyor.

ASYA-PASİFİK İŞ BİRLİĞİ

Toplantının ikinci oturumu NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki Ortakları Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla gerçekleştirilecek. Oturumda, Asya-Pasifik ile Avrupa- Atlantik güvenliğinin gündemindeki müşterek meseleler ile anılan Ortaklarla ilave iş birliği imkanları ele alınacak. Oturumda Fidan, Avrupa-Atlantik ile Asya-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin birbirini yakından etkilediğine, Asya-Pasifik Ortakları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine değinmesi bekleniyor. Toplantının üçüncü oturumu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla NATO-Ukrayna Konseyi formatında yapılacak.

Oturumda, Ukrayna'nın acil ihtiyaçları, Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar, Ukrayna'nın daha fazla desteklenmesinde Avrupalı Müttefiklerin üstlenebilecekleri roller gibi hususların gündemde olması bekleniyor. Fidan'ın oturumda, Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemesi, Ukrayna'da sürdürülebilir bir ateşkesin ve nihayetinde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik Türkiye'nin desteğini paylaşması, Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasını müteakip hayata geçirilebilecek girişimler üzerindeki çalışmalar hakkında Türkiye'nin değerlendirmelerini gündeme getirmesi, bu bağlamda, başta Türkiye olmak üzere AB üyesi olmayan Müttefiklerin AB'nin savunma ve güvenlik alanındaki gayretlerine tam katılımının esas olduğu mesajını vermesi öngörülüyor.