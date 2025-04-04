Boykot çağrılarına ilişkin 11 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

"HALKI DÜŞMANLIĞA TAHRİK"

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çalışma yapan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 kişinin kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyonda, Bekir A. (26), Yeliz A. (24), Mehmet E.C. (50), Berna G.K. (50), Ömer Ç. (38), Şenay A. (43), Aslı Y. (37), Muhammet E.Ö. (34), Ceren Ö. (25), Damla K. (41) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) adlı 11 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler Fatih'teki Vatan Yerleşkesine götürüldü ve daha sonra da Çağlayan Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı. Şüpheliler, denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.