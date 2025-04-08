Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özel’e cunta davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cuntacı ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın X'ten yaptığı açıklama şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret…