SON DAKİKA: Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar’dan flaş uyarı! ’Bizi meşgul edenleri görmemiz lazım’

Akar, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı.



"Bizim dileğimiz; ülkelerimizin ve vatandaşlarımızın bir taraftan güvenliği, diğer taraftan refahı, Irak'ın toprak bütünlüğü içinde Irak'ta yaşayan kardeşlerimizin mutlu, müreffeh ve güven içinde olması, aynı şekilde ülkemizin güven ve huzur içinde olması, birlikte karşılıklı işbirliğimizin geliştirilmesi, iyi komşuluk ilişkilerin ötesinde kardeşlik içinde birlikte rahat, huzur ve güven içinde yaşamak" diyen Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi gelişmeler sağlandığını anlattı.



Parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek noktasında da istekli ve kararlı olduklarını dile getiren Akar, Irak ile Türkiye arasındaki diğer alanlardaki ilişkilerde olduğu gibi parlamentolar arasındaki görüşmelerin de gelişeceğini söyledi.



İki ülkenin yüzyıllara varan ortak değerleri ve tarihi olduğunu bildiren Akar, "Yüzyılın çok ötesinde ilişkiye sahip iki ülkeyiz. Bunun da en güzel kanıtı şehitliklerimizde evlatlarımız beraber yatıyor." dedi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece derin ve kapsamlı olduğunu ifade eden Akar, "Irak'ın toprak bütünlüğü, huzuru, istikrarı, Irak'taki barış bizim için çok önemli. Bunu asla kendimizden ayrı görmüyoruz." diye konuştu. Akar, bu konuda önemli adımlar atıldığını ve atılacağını belirtti.



Bu ziyaretlerle parlamentolar arası ilişkileri daha da güçlendireceklerini söyleyen Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerin 4 başlık altında değerlendirilebileceğini belirtti.



Bunlardan ilkinin ülkelerin savunması ve güvenliği olduğunun altını çizen Akar, Irak'ın birliği, beraberliği toprak bütünlüğü, sınırların güvenliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.



Temel amaçlarının Türkiye ve Irak vatandaşlarının huzur içinde yaşaması olduğunu aktaran Akar, ekonomi ve ticaret konusunda yapılacak işbirliğine açık olduklarını ifade etti.