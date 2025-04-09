Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ekranları başlarında bizleri izleyen, sosyal medya platformlarında bizleri takip eden tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm dava arkadaşlarıma, 23 yıldır desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimin her bir ferdime en samimi saygılarımı iletiyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Toplantımıza gelen misafirlere hoş geldiniz diyor, kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum.

Dün Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında da ifade ettim. AK Parti teşkilatları, kadın kolları, milletvekilleri ve belediyeleri ile olağanüstü bir çaba içerisinde oldu. Hepimizin büyük bir aile olduğunu tekrar hatırladık, hatırlattık. Sadece kadın kollarımız 4,5 milyon insanımıza ulaştı. Gençlik kollarımız iftara 5 kala programı ile 5 bin noktada 800 binin üzerinde vatandaşımıza iftariyelik dağıttı.

Belediyelerimiz yoksulun, garibin, kimsesizlerin kapısını çaldı, dertleriyle dertlendi, sıkıntılarına çare üretti. Biz de milletin evinde halkımızın çok farklı kesimlerini ağırladık. Rahmet ve bereket ayının hakkını verebilmek için samimiyetle gayret gösterdik. Rabbim hepimizden razı olsun diyorum.

"TÜRKİYE YENİ DÖNEME DAMGASINI VURMAKTADIR"

Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler çok önemli bir değişimin merkezinde olduğumuzu gösteriyor. Soğuk Savaşın bitimiyle adeta kökleşen küresel sistem temelden çatırdıyor. Neolibaral ekonomik ve siyasal düzenin yerine daha korumacı bir yapının yükselmekte olduğunu görüyoruz. Hemen her yerde devletler toplumu ve ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan politikalar üretiyor.

Gümrük tarifeleri üzerinden alevlenen ticaret savaşlarının küresel ölçekte bir etki oluşturacağı gözüküyor. Dünyamız tek kutuplu bir yapıdan çok kutuplu bir yapıya doğru gitmektedir. Bu süreci en güçlü yöneten ülkelerden biri Türkiye'dir. Geçmişte farklı sebeplerle küresel rekabette minder dışında itilen ülkemiz yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmektedir. Türkiye'nin ismi her platformda daha sık telafuz ediliyor. Türkiye'siz bir denklem kurulamayacağı küresel aktörler tarafından mecburen kabulleniyor. Türkiye yeni döneme damgasını vurmaktadır.

"YENİ TÜRKİYE'YE DÜNYA ALIŞTI ONLAR İDRAK EDEMEDİ"

Türkiye AK Parti döneminde icazet değil icazeti aranan ülke haline gelmiştir. Yeni Türkiye, güçlü ve muktedir bir Türkiye'dir. Ülkemizdeki anamuhalefet partisi meseleyi halen idrak edememiştir. Türkiye'nin artık çok farklı bir ligde top koşturduğunu halen kavrayamadılar. Yeni Türkiye'ye dünya alıştı onlar idrak edemedi. Özellikle Batı ile ilişkiler konusunda 23 yılda nasıl bir paradigma değişikliği yaşandığını hala anlayamadılar.

"TÜRKİYE'NİN DE YOLUNU AYDINLATAN GÜÇLÜ BİR EKONOMİ PROGRAMI VAR"

Uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta evrildi. Tarife kavgaları daha da kızışmaya başladı. Bütün bu gelişmelerin küresel ekonomiyi 3 noktada etkilemesi bekliyor. Birincisi küresel hacmindeki daralma ve enflasyonist baskıların artması. İkincisi derinleşen belirsizlik ortamının piyasalarda güven kaybına yol açması. Üçüncüsü ise emtia fiyatlarındaki dalgalanmadır. Bu küresel tabloda Türkiye olarak biz nerede duruyoruz? 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında ekonomide çok güçlü bir ekip kurduk. Ülkemizin mevcut sorunlarını çözecek, Türkiye'yi şoklara karşı dirençli hale getirecek programı Mayıs 2023'ten itibaren hayata geçirdik. Makrofinansal istikrarı güçlendirdik. Evet, dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var. Ama Türkiye'nin de yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var.

Bu dönemi birçok ülkeye göre daha kolay atlatacağımızı düşünüyorum. Güçlü altyapımız ve üretim çeşitliliğine sahip imalat sanayimiz ile pozitif ayrışıyoruz. Umut veren, güven veren bir hikayeye sahibiz.