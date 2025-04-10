AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması! PKK'nın lağvedilmesi ile ilgili tarih verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terörsüz Türkiye süreci, bizim öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bir aksama, duraksama yok. Umut ediyorum ki sonuç almaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. Ala, NTV'de katıldığı programda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti ile bugün yapacağı görüşmeye ilişkin soru üzerine Ala, DEM heyetinin İmralı ile diğer partilerle ve AK Parti ile görüştüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da elde ettikleri değerlendirmeleri paylaşacağını belirtti. Ala, görüşmeye ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın da başından beri ortaya koyduğu sorunun çözümüne ilişkin iradenin bir teyidi olacak. O iradeyi de zaten biliyorlar ama kendileri de bu iradeyi de orada görmüş olacaklar. Türkiye inşallah bu sorundan kurtulacaktır." ifadelerini kullandı. "Bugünkü kabulden sonra süreç bu ay hareketli geçer mi?" sorusuna Ala, "Biz, ihtiyatlı ve temkinli bir dille meselelere vaziyet ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, bizim öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bir aksama, duraksama yok. Umut ediyorum ki sonuç almaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyle Türkiye'de yeniden umutlanmak için bir iklim oluştuğuna işaret eden Ala, bu iklime herkesin katkıda bulunarak, sonucun elde edilmesini sağlaması gerektiğini vurguladı. Ala, Orta Doğu'da ve dünyada bu kadar büyük problemler yaşanırken, Türkiye'nin terör prangalarından kurtularak, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemesinin önemli olduğunun altını çizdi.

"KISA ZAMANDA BİR TAKVİM OLUŞACAK" "Bu süreçle beraber kısa sürede göreceğimiz bir reform süreci olacak mı?" sorusunu Ala, "Geldiğimiz bu aşamadan sonraki adım terör örgütünün kongresini yapıp, toplanıp kendini feshetmesidir. Ben kısa zamanda, çok uzun olmayan bir vadede bunun gerçekleşeceği bir takvimin ortaya çıkacağını düşünüyorum." diye yanıtladı. "Nisan ayı sonu olabilir mi?" sorusu üzerine Ala, şu değerlendirmelerde bulundu: "Olabilir. Yani kısa zamanda bir takvim ortaya çıkacaktır. Öyle düşünüyorum, çıkacağını düşünüyorum. Çünkü uzattıkça provokasyon ihtimalleri ve imkanları artar. Biz, Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesi konusunu hiçbir zaman terör örgütleriyle ki bir tane terör örgütü yok, terör örgütleriyle iltisaklamadık. Bu büyük haksızlık olur AK Parti'ye de vatandaşlarımıza da. AK Parti kurulduğundan beri sessiz devrimlere imza attık ve o zamanlar terör vardı ama biz, terör var diye demokratik adımları, milletin temel hak ve özgürlüklerine ilişkin adımları atmaktan geri durmadık." "Nisan ayı sonunda terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi yönünde önemli bir adım görebilir miyiz?" sorusuna Ala, "Ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Biz de böyle düşünüyoruz." cevabını verdi. "Terör örgütü elebaşı Öcalan İmralı'dan yaptığı açıklama sadece terör örgütü PKK'yı mı kapsıyor, yoksa Suriye'nin, İran'ın kuzeyindeki YPG, PYD, SDG gibi yapılanmaları da kapsıyor mu şeklinde de çok fazla tartışma yaşamıştık. Bu konuda bir netlik var mı?" sorusunu Ala, "Çağrı çok açık. KCK var. PKK ve bütün benzeri örgütler, çağrı çok açık. Burada tartışmaya mahal olacak bir durum yok. Tartışmayı gerektirecek bir durum da yok. Terör örgütün bütün unsurları diyor. PKK ve bütün unsurları. Onun için çok açık ve net orada bütün unsurlarıyla silah bırakması, silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi çağrısıdır. Net bir çağrıdır." diye yanıtladı.