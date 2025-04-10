‘Darbeciliğin kitabını CHP yazmıştır’

TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulunurken, ana muhalefete de sert tepki gösterdi. CHP lideri Özgür Özel'e seslenen Erdoğan, "Şayet biraz cesareti varsa, vesayet lekeleriyle adeta katrana dönmüş kirli geçmişiyle yüzleşmesini öneriyorum. Sayın Özel, 1950'den bu yana sandıkta yoksunuz; millet size yetki vermiyor ve siz, 1950'den bu yana cuntalardan medet umuyorsunuz" dedi.

CHP'LİLER YARGIYA DUA ETSİN

Denklemin gayet basit olduğunu vurgulayan Erdoğan, "CHP demek cunta demektir, cunta demek CHP demektir. CHP sadece 'yolsuzluğun' değil, aynı zamanda bu ülkede 'darbeciliğin' de kitabını yazmıştır. Eğer, o hakaret ettikleri, o tehdit savurdukları bağımsız yargı olmasaydı, şu anda bile CHP, kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Siz yatın, kalkın yargıya dua edin ki sizi kendi içinizden çıkan cuntadan kurtardı" diye konuştu. Vatandaşlara da seslenen Erdoğan, "Hiç kimse bunların faşizan baskılarına boyun eğmesin. Kimsenin korkusu olmasın. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Türkiye'yi yerinde sayanlar son 23 yıldır olduğu gibi hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyenler istikbale taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

O ESKİ TÜRKİYE ARTIK YOK

Ne sokak hareketleri, ne kışkırtmalar, ne tehditler, ne boykot adını verdikleri linç listeleriyle bir yere varamayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Allah'ın izniyle bunlarla hiçbir yere varamazlar. O eski Türkiye artık yok. Anarşiyle sokaklarını teslim aldığınız Türkiye çok eskilerde kaldı. Üniversitelerini işgal edip öğrencileri, hocaları esir aldığınız Türkiye, kötü bir hatıra olarak, artık geçmişte kaldı. Ticareti, üretimi kilitlediğiniz günler çok gerilerde kaldı. Sanatçıya, gazeteciye, yazara, medyaya, arkanıza aldığınız vesayet kurumlarıyla parmak salladığınız, ayar çektiğiniz Türkiye tarihte kaldı. Yabancı diplomatların arabalarından atları çözüp o arabaları kendiniz de çekseniz, size bir kuru teşekkür reva görecek konjonktür, bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöplüğüne atıldı" dedi.

İCAZETİ ARANAN ÜLKE TÜRKİYE

Küresel ekonominin zorlu bir sınavdan geçtiğini belirten Erdoğan, "Son 1 haftada uluslararası ticaret savaşları, yeni bir boyuta evirildi. Sermaye piyasalarındaki depremin artçı sarsıntıları henüz durmadı. Küresel büyüme hızının yavaşlaması, hatta kimi büyük ekonomilerin durgunluğa girmesi kuvvetle muhtemeldir. Türkiye Yüzyılı vizyonu, günden güne ete kemiğe bürünüyor. Muhalefetin anlamadığı gerçeklik, işte budur. Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde 'icazet alan' değil, tam tersine 'icazeti aranan' ülke konumuna gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞME BUGÜN

'TERÖRSÜZ Türkiye' hedefine de değinen Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın (bugün) DEM Heyetini kabul ederek, hem kendileriyle görüşecek, hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'si-Sünni'siyle hem ülkemizi, hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye; topraklarımızda huzuru hâkim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz" dedi.