Diplomasi rüzgarı Antalya’da esecek

DİPLOMASİNİN nabzı bu yıl da Antalya'da atacak. Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Başkan Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek. ADF2025, yarın Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Forum'a 140'ı aşkın ülkeden; 20'den fazla Devlet/Hükümet Başkanı, 50'den fazlası Dışişleri Bakanı olmak üzere 70'i aşkın Bakan, Yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisi ile dört bini aşkın konuğun katılması bekleniyor. Muhtelif formatlarda düzenlenecek 50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya- Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.