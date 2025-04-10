Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, "Şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir." denildi.