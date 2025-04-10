Piliç Kasap Köfte’de ölümcül bakteri!

Türkiye'nin dev tavuk firmasının ürününde ölümcül bir bakteri bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda sayılı beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül L. monocytogenes bakterisi olduğunu tespit etti. Firmaya 210 bin lira para cezası uygulanırken, söz konusu üretim serisine ait tüm ürünlerin market ve kasaplardan toplatılmasına karar verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerine yönelik denetimlerina büyük bir hızla devam ediyor.

Son olarak Denetle sitesinde paylaşılan habere göre, denetimlerde Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri tespit edildi.

Bakanlık personelinin söz konusu üründen aldığı numunelerin laboratuvar incelemelerinde L. monocytogenes bakterisine rastlanırken, sağlığa zararlı ürünün toplatılması için il müdürlüklerine talimat yazısı gönderildi.

ÜRÜNLER PİYASADAN TOPLATILIYOR

Dağıtım yerlerine gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde "Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.

Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir."

L. MONOCYTOGENES BAKTERİSİ NEDİR?

Enfeksiyona neden olan patojenik bakteriler arasında en ölümcüllerden biri olan L. monocytogenes, en virülan gıda kaynaklı patojenlerdendir.

Yapılan araştırmalar, L. monocytogenes bakterisinin en popüler gıda bakterilerinden salmonella ya da clostridium botulinuma kıyasla daha ölümcül olduğunu gösteriyor.

ABD Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bu bakterisinden kaynaklı ölümlerin sayısı yılda 300'ü aşıyor.