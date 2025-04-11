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‘Güvenin adı olan polislerimizi kutluyorum’

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

‘Güvenin adı olan polislerimizi kutluyorum’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, "Fedakarlığı görev bilen tüm kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı tebrik ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanımızın dört bir köşesinde güvenin adı olan Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Fedakarlığı görev bilen tüm kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Vazife başında şehit düşen emniyet mensuplarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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