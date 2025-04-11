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SON DAKİKA: İBB soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 101 şahsa ait 24 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat da bulunuyor.

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA: İBB soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

ARALARINDA İMAMOĞLU İNŞAAT DA VAR

Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Soruşturma kapsamında yine zanlılara ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi.

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