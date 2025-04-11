SON DAKİKA: İzmir'de toplu taşımaya zam geldi! İşte tam bilet fiyatı...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mali iflasın bedelini İzmirliye ödetmeye devam ediyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay, İZBAN ve ESHOT denetimindeki İZTAŞIT araçlarında geçerli toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.

BİR BİLET 25 LİRA OLDU! İçine düştüğü darboğaz nedeniyle çalışanların maaşlarını dahi ödemekte güçlük çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi çareyi kent içi toplu ulaşım araçlarına zam yapmakta buldu. Kısa adı UKOME olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin yeniden belirlenmesi talebiyle toplandı. Oy birliği ile alınan kararla ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN'da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesi, 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde zamlandı. UKOME'de kabul edilen yeni tarifeye göre tam bilet ücretine yüzde 25 oranında zam geldi. Buna göre 20 lira olan tam biniş ücreti 5 liralık artış ile 25 liraya yükseltildi.