SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nde 60 milyon TL buhar oldu! Kıdem tazminatları için çekilen kredi ortada yok

1 AY SONRA ÖDEYECEĞİZ DEDİLER AMA…

Emekli belediye işçilerinin 6-7 aydır kıdem tazminatlarını alamadığını hatırlatan Başdaş: "Burada bulunan emekli arkadaşlarımız yıllarca Konak'a emek vermiş kişiler. Konak Belediyesi emekli olduklarında kendilerine bir ay içinde tazminatlarının ödeneceğini söylese de kendilerine verilen sözler tutulmadı. Aradan 6-7 ay geçmiş olmasına rağmen kıdem tazminatları halen daha ödenmedi. Geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen meclis oturumunda Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, işçilerin biriken alacaklarını ödemek için bankadan 60 milyon lira kredi çekeceğini belirtip Cumhur İttifakı Meclis üyelerinden destek istedi. Biz de işçi kardeşlerimiz söz konusu olunca, kredi konusuna tam destek verdik ve Ankara'daki vekillerimize illettik. Bu 60 milyon krediye AK Parti grubu olarak, emekli olan arkadaşlarımızın kıdem tazminatı ödenecek diye destek olduk. Ancak 1 ay sonra öğrendik ki kredi çıkmış olmasına rağmen halen daha kıdem tazminatları ödenmemiş. Ben de soruyorum; 60 milyon lira nereye harcandı? Nilüfer Hanımın çıkıp bu paraların nerelere harcandığını açıklaması lazım. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum." İfadelerini kullandı.