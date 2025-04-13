Amasya’da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 6.21 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.