MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki: CHP kaos siyasetine hız verdi

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, siyasetin dost-düşman kategorisine tasnif ve teşmili yapılarak icrasının, milli ve manevi değer yargılarının aleyhine ikmalinin, anayasa ve yasaların bağlayıcılığını ihlal ederek ilerleyişinin hukuk ve demokraside devasa çatlaklara, hatta vahim çarpıklıklara sebep olacağını belirtti. CHP'nin Türkiye'yi bir karanlığa sürüklemek amacıyla patent hakkına sahip olduğu kriz, kaos ve kargaşa siyasetine hız verdiğine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti: "Dünyada olağanüstü gelişmelerin yaşandığı, kartların yeniden karılıp güç merkezleri arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik temelli bilek güreşlerinin yoğunlaştığı bir dönemde, CHP yönetiminin eline hançer alıp saplayacak yer arayışına geçmesi tam bir ilkesizlik, tamamıyla izansızlıktır. Bu partinin öne çıkan lekeli isimlerinin içi boş hamaset ve çıtası yükselen hakaret üslubu taşınamayacak ölçüde ağır bir yüke dönüşmüş, öyle ki hıyanet sınırına kadar dayanmıştır. CHP Genel Başkanının otokontrolünü kaybettiği, siyasi onurunu hiçe saydığı, cüretkarlığını cehalet ve küstahlığından devşirdiği ortadadır. Ülkesini ve milletini seven, hukukun üstünlüğüne boyun eğen hiçbir siyaset insanının heves ve tevessül etmeyeceği söz, fiil ve eylemlere başvurmak ayıplı bir siyasetin tezahürü olduğu kadar ahlaki ve politik kırılmanın deşifresidir. CHP'nin genel merkez binasının gayri resmi, gıyabi ve kaçak gecekondu şeklinde Silivri'ye taşındığını söylemek abartılı, arızi ve afaki bir değerlendirme sayılmamalıdır."

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni haksızca, hayasızca ve hamakata dayalı olarak tek adam rejimi propagandasıyla karalamaya çalışan CHP Genel Başkanı Özel'in siyasi ve ideolojik yandaşlarının resmen ve aleni biçimde tekleşen birisinin peşine takılmasının trajikomik bir orta oyun numunesi olduğunu" vurguladı.



Bindirilmiş ve sipariş edilmiş zoraki kalabalıklardan mülhem meydanlarda CHP Genel Başkanı Özel'in malum ve mühim bir yargısal süreci ve yargı mensuplarını hedef almasının yanlış olmasının yanı sıra basit ve bayağı bir siyaset cambazlığı olduğunu kaydeden Bahçeli, "Anlaşılan odur ki, CHP'nin nihai gayesi sokak ve boykot çağrılarının üzerine bina edilmek istenen iç isyan, siyasi ve toplumsal anarşinin patlak vermesidir. Fakat ne CHP ne bu partiyi kumanda eden dış işgal cephesi asla ve kata kirli emellerine muvaffak olamayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.



"İMZA TOPLAMAK İLE CEZAEVİNDEN ÇIKILDIĞI GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL"



Açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasına değinen Bahçeli, şunları ifade etti:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesini saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi'nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir. Televizyon ekranlarından, gazete sayfalarından ve sosyal medya platformlarından sabah akşam kerameti kendinden menkul bir yolsuzluk failiyle ilgili abuk sabuk görüş, düşünce ve paylaşımları aziz milletimiz dinlemeye ve izlemeye mecbur değildir. CHP Genel Başkanı'nın tek adam merakına ve menşeine dayalı siyasetine tahammül edecek akıl ve vicdan sahibi hiçbir vatandaşımız da esasen yoktur. İmza toplayarak dehşet verici iddiaların faili olan bir zanlının cezaevinden çıktığı veya çıkarıldığı görülmüş, duyulmuş şey değildir. Üstelik imza toplayarak bir ülkenin erken seçime gitmesi diye bir şey de ancak tahayyül ve tenakuz aleminin bir mahsulü olup yok hükmündedir."