Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Bu muhalefet değil marjinal bir siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yönelik; 'Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir.' ifadelerini kullandı.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, "seçilmiş hükümeti" hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. "Normalleşme" diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir." ifadelerini kullandı.