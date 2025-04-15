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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Bu muhalefet değil marjinal bir siyaset

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM 'Grup Toplantısı'ndaki sözlerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yönelik; 'Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

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Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yönelik; 'Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir.' ifadelerini kullandı.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, "seçilmiş hükümeti" hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. "Normalleşme" diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir." ifadelerini kullandı.

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