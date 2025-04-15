Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Muhalefet mandacılık zihniyetinde. Ana muhalefetin Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlaması zaten imkansızdır." dedi. Öğretmenlere müjdeyi duyuran Başkan Erdoğan, '10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum' dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ekonomiden tarıma, dış politikadan güvenlik konuları dahil olmak üzere gündemimizdeki meseleleri etraflıca değerlendirdik. Aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Zorbalıklar karşısında asla geri atmadan milletimizin hakkını en güçlü bir şekilde savunuyoruz. Güçlü Türkiye gerçeğine birçok alanda şahit olmaya başladık. 4. Antalya Diplomasi Forumu, Türk dış politikasının gücünü görme açısından önemliydi. 6 bini aşkın katılımcı iştirak etti. 50 oturumda eğitimin dönüştürücü gücünden iklim krizine kadar pek çok konu yetkin isimler tarafından ele alındı.
Gazze ve Suriye'ye dair oturumlar fevkalade önemliydi. İnsanlığın 5'ten büyük olduğunu bir kez daha söyledik. Filistin halkının yanında olduğumuzu belirttik. Karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde AB ile ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu belirttik.
Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade ettik. Bir uluslararası etkinliği daha başarıyla icra ettik. Bizlere bu gururu yaşatan Dışişleri Bakanlığımızı ve foruma destek veren tüm kuruluşlarımızı yürekten tebrik ediyorum.
"MUHALEFET MANDACILIKTAN KOPAMIYOR"
Muhalefet yolsuzluk soruşturmasını üstünü örtmek için batılı medya kuruluşlarına yalvarırken biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Muhalefet mandacılık zihniyetinde... Ana muhalefetin Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlaması zaten imkansızdır. Burunlarının dibini görmekten acizler.Muhalefet görmese de şu gerçeği herkes görüyor ve kabul ediyor. Türkiye çok kutuplu bir dünyada kutupbaşı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir.
"KRİTİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ARZ RİSKİ YOK"
Tarım ve Orman Bakanlığımız ilk günden beri süreci yakından takip etti. Fakat habis zihniyet burada da boş durmadı. Millete korku salma adına her türlü manipülasyona başvurdular. Bir sürü tezviratı ortalığa saçtılar. Tarım Bakanlığımız dün yaptığı açıklama ile karşı karşıya olduğumuz ilk tabloyu ortaya koydu.
Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere yurt içi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir durum yok. Belli bölgelerde bazı meyve çeşitlerinde sıkıntın söz konusu. Üretimin devamlılığını sağlamak için bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır.
Üreticilerimizin zararını tazmin konusunda neler yapabiliriz bunu değerlendirdik. Zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalara yönelik bakanlığımız çalışmalara başladı.
"25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK"
"Toplam 25 bin yeni öğretmen atamasını başlattığımızı buradan müjdelemek istiyorum."