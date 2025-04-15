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Kabine toplandı! İşte masadaki başlıklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kabine'nin gündeminde terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve öğretmen atama takvimi yer alacak.

HABER MERKEZİ

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Kabine toplandı! İşte masadaki başlıklar

Yoğun gündem ile bir araya gelen kabinenin ana teması birçok diplomatik temasın gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu ve Terörsüz Türkiye çalışmalarına yönelik Başkan Erdoğan'ın İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin detayları olacak.

Kabinede ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilen gümrük vergisi düzenlemesi ve ABD ile Çin arasındaki çekişmelerin gündeme gelmesi ve çözüm önerileri istişare edilecek.

İsrail'in, Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar ve Suriye'ye yönelik attığı adımların da Kabine'de konuşulması bekleniyor.

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