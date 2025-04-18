Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen 'Yargı ve İş Dünyası' başlıklı sempozyuma katıldı. Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, DEM Parti ile yapacağı görüşmenin Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı nedeniyle ertelendiğini söyledi.

"YANLIŞ ANLAŞILMIŞ"

İnfaz düzenlemesinde cezaevlerinden 50-55 bin kişinin tahliye edilebileceği iddialarına ilişkin soruya yanıt veren Bakan Tunç, "Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Bizim böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili. Yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabii bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsam itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil" dedi.

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"SUÇ İŞLİYORLAR"

CHP kurultayının iptal edileceği ve kayyum atanacağı iddialarıyla ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Bakan Tunç, "Soruşturma devam ediyor ama dün akşam bazı sosyal medya mecralarında maalesef dezenformasyon amaçlı, halkı yanıltıcı bilgi yayma suçunu teşkil edebilecek nitelikte paylaşımlar oldu. Bunlar doğru değil. Burada özellikle yargı sürecini, hakimlerin, savcıların neyi yapacağını sosyal medyadaki gazeteciler ya da kimlerse bu paylaşımları yapanlar onlarla paylaşacak durumda değiller. Yargı kendi mecrasında yürür. Öyle kimin tutuklanacağı, 'Şu serbest kalacak, bu tutuklanacak' şeklinde kişilerin sosyal medyada paylaşım yapması tamamen dezenformasyon amaçlıdır. Bu tür paylaşımlar doğru değildir; halkı yanıltmaya yöneliktir. Bunlara itibar edilmemesi gerekir ve bunların zararlı sonuçları olur" diye konuştu.