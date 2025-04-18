“Suyumuzu korumak milli meselemizdir”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen 'Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a rahmet dileyerek başladığı açıklamada, "Rahmetli Özal, Türkiye'nin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi bir siyasetçi olarak ismini milletimizin kalbine yazdırmıştır" dedi.

"TEDBİR ALIP HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını ve su stresi çektiğine değinen Erdoğan, "Tedbirleri almaz, harekete geçmezsek çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir. Hükümet olarak su konusuna biz bu zaviyeden bakıyor, politikalarımızı da buna göre belirliyoruz" diye konuştu. Son 23 yılda suyu verimli kullanmaya odaklanan politikalara ağırlık verdiklerini belirten Erdoğan, "Böylelikle 41 milyon vatandaşımıza yıllık 3,4 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik" diye konuştu.

"MUHALEFETLE VİZYON FARKI VAR"

12 milyar lira yatırım bedeli olan Silvan Tüneli'nin bu coğrafyanın kaderini değiştirecek çok kritik bir tesis olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bu proje Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesidir" dedi.

Bu projenin tek başına bile ana muhalefetle aralarındaki vizyon farkını ortaya koymaya yeterli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bir tarafta ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden adanmış bir kadro var. Diğer tarafta her gün ülkesini batıya ve batılı medya kuruluşlarına şikayet eden zavallı bir zihniyet var. Biz işimize bakıyoruz. Biz milletimizin refahını artırmaya bakıyoruz. Biz terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirmeye bakıyoruz. Biz ülkemize musallat olan 40 yıllık belalardan kurtulmaya bakıyoruz. Ne kadar çirkinleşseler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklar.

Bana muhalefet kendilerinin sebep olduğu sahte gündemlerle oyalanırken biz işte bugün olduğu gibi dev eserler ve yatırımlarla ülkemizi büyütmeyi inşallah sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.